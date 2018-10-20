إيطاليا تمنح "أبو العينين" جائزة العطاء الاجتماعي لدوره البارز وفي دعم وتعزيز التعاون بين القاهرة وروما

أعلنت منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية، فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بجائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 "stella al merito sociale 2018".





- "أبو العينين" له دور كبير في دعم التعاون بين شعوب العالم والصداقة والتعاون بين مصر وإيطاليا

وقالت المنظمة التي تعتبر أكبر مؤسسة اجتماعية في إيطاليا، وتتخذ من ميلانو مقرًا لها، في بيان لها، إنه سيتم تسليم الجائزة لـ"أبو العينين" في حفل يقام بعد غدً الإثنين، على مسرح "دال فيرم" التاريخي أحد أشهر المسارح الإيطالية، لدوره الاجتماعي البارز عبر تاريخه الطويل، وكذلك دوره القوي في تعزيز ودعم التعاون بين شعوب العالم، والصداقة والتعاون بين مصر وإيطاليا.





- إيطاليا تمنح "أبو العينين" جائزة العطاء الاجتماعي لدوره البارز وفي دعم وتعزيز التعاون بين شعوب العالم وبين القاهرة وروما

وأكد فرانشيسكو فيفاكوا، رئيس المنظمة الإيطالية، أن أعضاء تحكيم الجائزة اختاروا منح نجمة العطاء الاجتماعي لأبو العينين، تكريمًا لدوره البارز في المجال الاجتماعي، وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والمعايشة والسلام بين الشعوب، فضلًا عن دوره البارز في التعاون بين الشعوب عالميًا والتزامه بتعزيز التراث الثقافي لمصر، ودعمه القوى للصداقة والتعاون بين الشعبين المصري والإيطالي.





- المنظمة الإيطالية مشيدة بـ"أبو العينين": يمتلك دورا اجتماعيا وخدميا بارزا عبر تاريخه الطويل وأكد أن أبو العينين ليس سياسيًا بارعًا ولا اقتصاديًا مرموقًا فقط، ولكن رجل عطاء من الطراز الأول يمتلك دورًا اجتماعيًا وخدميًا كبيرًا، وجهوده المستمرة في مجالات الثقافة والتضامن، وأن المنظمة تهدف دائمًا إلى تكريم هؤلاء الذين يساهمون اجتماعيًا بشكل قوي والاعتراف بدورهم البارز في تحقيق نتائج مهمة بالمجالات الاجتماعية التي تفيد وتمس الإنسانية والشعوب.





- أكبر منظمة اجتماعية في إيطاليا تسلم أبو العينين الجائزة الإثنين المقبل في ميلانو

وتعتبر جوائز نجوم العطاء الاجتماعي واحدة من الجوائز الاجتماعية والثقافية المهمة، نظرًا لما تحظي به المنظمة من أهمية كبيرة، ويشهد الحفل كل عام حضور عدد من المسؤولين وآلاف الحضور ووسائل الإعلام العالمية، كما سيحضر الحفل هشام بدر السفير المصري بإيطاليا، والقنصل المصري في ميلانو، وتحظي منظمة "الثقافة والتضامن" برعاية مجلس النواب، واتحاد الكرة الإيطالي، ومجلس مدينة ميلانو.





وتعتبر "الثقافة والتضامن"، واحدة من أكبر المؤسسات التي تهدف إلى نشر كل ما يعبر عن الثقافة والتضامن، وزيادة الوعي في القضايا العالمية المتعلقة بالحفاظ على تعزيز الثقافة في شتي المجالات سواء الفن والتاريخ والآثار والمسرح والسينما والفنون، ويتم اختيار 20 فائزًا كل عام في شتي المجالات، للفوز بجوائز "نجوم العطاء الاجتماعي" سواء أشخاص أو مؤسسات اعترافا بدورهم في المجال الاجتماعي والثقافي والتضامن بين الشعوب، وتحقيقهم نتائج مؤثرة في تلك المجالات.





- حفل تسليم الجائزة يقام على أشهر المسارح الإيطالية بحضور السفير المصري والقنصل في ميلانو

ويقام الحفل هذا العام 2018 للمرة العاشرة في تاريخه، وتم تأسيس جوائز العطاء الاجتماعي الدولي، بهدف الاعتراف بهولاء الذين يبذلون جهود من أجل الإنسانية ولتثمين عطائهم.



