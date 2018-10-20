كورة لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم 20-10-2018





سيحاول ريال مدريد الإسباني استعادة رونقه الذي فقده في الجولات الماضية من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، حينما يستقبل ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا، في مواجهة مصيرية للمدرب جولين لوبتيجي ، المدير الفني للفريق الملكي.

كورة لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم 20-10-2018





وتتجه الأنظار في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة إلى مدريد، لمشاهدة مباراة قد تكون الأخير للمدرب لوبتيجي إذا تعرض لخسارة ثانية على التوالي أمام ليفانتي، فالميرينجي يعاني على مستوى النتائج، وتحديدا في آخر ثلاث مواجهات فقد تعرض الفريق للخسارة في مباراتين أمام إشبيلية بنتيجة 3-0، وأمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدف دون رد، والتعادل أمام الجار أتليتكو مدريد بدون أهداف.





كورة لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم 20-10-2018





البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 9).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلق : حفيظ دراجي .









موعد المباراة :

2:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

1:00 مساءاً بتوقيت مصر .

2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

2:00 مساءاً بتوقيت العراق .

1:00 مساءاً بتوقيت السودان .

2:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

12:00 ظهراً بتوقيت تونس .

12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر .

12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .

3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

2:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

2:00 مساءاً بتوقيت قطر.

11:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .

ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، لكن يفصله 4 نقاط فقط عن منافسه اليوم ليفانتي، الذي يأتي في المركز الحادي عشر (10 نقاط).





قناة بي إن سبورت اتش دي 3، Bein Sport HD 3، ستنقل مباراة ليفانتي وريال مدريد اليوم، بشكل حصري، حيث يمكنكم متابعة المباراة بجودة عالية للغاية، في لقاء سيديره تحكيميا الحكم كوادرا فيرنانديز، وتعليق حفيظ دراجي.





كورة لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم 20-10-2018







