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عاجل.. ولي العهد السعودي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على تحقيقات وفاة جمال خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
عاجل.. ولي العهد السعودي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على تحقيقات وفاة جمال خاشقجي
محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي
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أطلع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي، خلال اتصال هاتفي، قبل قليل، مايك بومبيو، على آخر مستجدات التحقيقات التي تجريها السعودية، بشأن وفاة المواطن جمال خاشقجي.

ومن المنتظر أن يخبر بومبيو كلًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، بالتفاصيل التي اطلعه عليها ولي العهد السعودي.

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