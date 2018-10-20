مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر اليوم (يلا شوت)| كورة لايف مباراة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد (كورة ستار)

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موعد مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 – bein sports HD 2

معلق المباراة : أحمد الطيب

الساعة : 18:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 19:30 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ليفربول أمام هيديرسفيلد:-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

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