ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:13 ص
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
أمير كرارة في حفل زفاف شيماء سيف
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 

أحتفلت الفنانة شيماء سيف بزفافها، علي المنتج محمد كارتر، وذلك بأحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن .

 كان في مقدمة الحضور الإعلامية مني الشاذلي، ومن نجوم الفن محمد ثروت، وشريف باهر، ومراد مكرم، ودينا فؤاد، خالد عليش، وامير كرارة، ورجاء الجداوي، وغيرهم.

يذكرأن الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر، تم عقد قرانهم فى دار مناسبات الشرطة بمدينة الشيخ زايد، فى مايو الماضى.

امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)
المزيد عن: نجوم الفن منى الشاذلي مشاهير مزيكا فن سينما دراما حفل زفاف شيماء سيف بث مباشر الفجر الفني أمير كرارة أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
-
x
16:50
-
الأهلي
الشباب
-
x
18:45
-
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
19:00
-
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
برايتون
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
واتفورد
كارديف سيتي
-
x
16:00
-
فولهام
بورنموث
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
13:00
-
ليفانتي
فالنسيا
-
x
16:15
-
ليجانيس
فياريال
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
20:45
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
سبال
يوفنتوس
-
x
18:00
-
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
أميان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 2:41:32 AM