امير كرارة ومني الشاذلي يحتفلون بزفاف شيماء سيف وكارتر (صور)





أحتفلت الفنانة شيماء سيف بزفافها، علي المنتج محمد كارتر، وذلك بأحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن .





كان في مقدمة الحضور الإعلامية مني الشاذلي، ومن نجوم الفن محمد ثروت، وشريف باهر، ومراد مكرم، ودينا فؤاد، خالد عليش، وامير كرارة، ورجاء الجداوي، وغيرهم.





يذكرأن الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر، تم عقد قرانهم فى دار مناسبات الشرطة بمدينة الشيخ زايد، فى مايو الماضى.



