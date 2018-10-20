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رابط بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم YALLASHOOT

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:07 ص
رابط بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم YALLASHOOT
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رابط بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم YALLASHOOT

يلتقي فريق ريال مدريد مع ليفانتي في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 20-10-2018، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني.

 

معلومات عن مباراة ريال مدريد وليفانتي:

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز الاول له منذ قرابة شهر وتفادي أزمة حقيقية، حيث لايزال بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة يدفع ثمن رحيل هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو 100 مليون يورو ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، فلم يفز في آخر ثلاث مباريات وتراجع إلى المركز الرابع بفارق نقطتين عن المتصدر.

 

وحقق الريال رقما سلبيا، حيث لم ينجح الملكي بهز شباك خصومه في آخر 6 ساعات و49 دقيقة، وهي أسوأ سلسلة منذ عام 1985.

 رابط بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم YALLASHOOT

في حين يسعى ليفانتي صاحب المركز الحادي عشر لتحقيق مفاجأة جديدة واستغلال حالة الريال في الفترة الأخيرة للتقدم في جدول المسابقة.

 

قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفانتي:

قرر  لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد استدعاء 20 لاعبًا يعسكرون هذه الليلة بالمدينة الرياضية التابعة للنادي، على أن يختار من بينهم التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة ليفانتي.

 رابط بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم YALLASHOOT

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا.

 خط الدفاع: راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجويلون.

 خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

 خط الهجوم: دياز، فينسيوس، فاسكيز، بيل، بنزيما.

 رابط بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم YALLASHOOT

 تصريحات قبل مباراة ريال مدريد وليفانتي:

 قال فاسكويز لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني عن مواجهة ليفانتي:  المواجهة ستكون مُعقدة، فالخصم لن يجعل الأمور سهلة بالنسبة لنا، ونحن نريد أن نثبت قدراتنا منذ البداية، كان لدينا 14 يوما جيدة جدا للعمل، نرغب في تحقيق الانتصارات، والثقة بأنفسنا، وبهذا سنحصد الألقاب، وهدفنا هو الفوز بجميع المباريات.

  

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 تنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية.

 رابط بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم بث مباشر HD مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم YALLASHOOT

 

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