بول بوجبا: تشيلسي مختلف هذا الموسم ومواجهته صعبة

علق النجم الفرنسي، بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، على مواجهة فريقه أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي، اليوم السبت، مشيرًا إلى أنها ستكون مباراة صعبة، حيث أن كرة القدم تلعب لمثل هذه المواجهات، وتشيلسي هذا الموسم فريق مختلف كثيراً عن الموسم الماضي، فهم يجيدون الاستحواذ على الكرة والضغط بشكل مخيف.

وأضاف بوجبا في تصريحات خاصة لـ"سكاي سبورت" قائلاً: "تشيلسي بدأ بشكل رائع هذا الموسم هم لم يخسروا حتى الآن، ويملكون هازارد الذي يشكل خطرا على الخصوم، هو أفضل لاعب هذا الموسم في البريميرليج إلى الآن".

وواصل: "نحن قادمون من فوز أمام نيوكاسل يونايتد ونحتاج لحصد النقاط للتقدم أكثر، الفوز على نيوكاسل قدم دفعة معنوية لجميع اللاعبين".

وتابع: "جماهير الفريق كانت رائعة أمام نيوكاسل لقد دعمنا و نحن خاسرين، كانوا يصرخون بصوت عالي بالرغم أننا متأخرين، لقد كان الأمر جنوني حقاً، انا سعيد لأننا استطعنا قلب النتيجه وجعلناهم سعداء، نحتاج دعمهم أيضا أمام تشيلسي".

وأكمل: "مواجهة تشيلسي ستكون صعبة للغاية كما تعلمون، نحن سنلعب في ملعب الستامفورد بريدج هو ملعب صعب حقاً، ستكون مواجهة كبيرة و صعبة".

واستطرد بوجبا بالحديث عن مباراة نيوكاسل يونايتد: "هي تشبه مباراة مانشستر سيتي الموسم الماضي كنا متأخرين بهدفين، اتفقنا جميعاً بين الشوطين أننا قادرين على قلب النتيجة و نجحنا في ذلك كان أمراً رائع حقاً".

وأتم بقوله: "أنت لا تعرف ماذا سيحدث في الدوري الإنجليزي قد تكون متقدما بنتيجة 2-0 ثم تخسر 3-2، الدوري الإنجليزي مجنون كما تعلمون، عليك أن تقاتل طوال الـ90 دقيقة وأن تركز إذا فقدت التركيز ستخسر بشكل مؤكد".