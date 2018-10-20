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تعليق ناري من علي ربيع على مستوى الأهلي هذا الموسم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:53 ص
تعليق ناري من علي ربيع على مستوى الأهلي هذا الموسم
علي ربيع
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ريهام عبد المحسن
 

قال الفنان الكوميدي علي ربيع، أحد نجوم مصر مسرح، إن آداء الأهلي هذا الموسم أقل من الموسم الماضي، على الرغم من النتائج الجيدة التي يقدمه الفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

وأضاف ربيع في تصريحات تليفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "مستوى الأهلي هذا الموسم أقل بكثير من الموسم الماضي ولكن مازال الدوري في بدايته ولديه فرصة للتتويج به".

 

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، في إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بالجزائر.

 

المزيد عن: منتخب مصر مستوى الاهلي علي ربيع ر رياضة دوري ابطال افريقيا الدوري
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