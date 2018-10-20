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صنفتها مجلة أمريكية إحدى أجمل نساء عصرها.. معلومات عن ليلى فوزي في ذكرى ميلادها المائة (بروفايل)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:47 ص
صنفتها مجلة أمريكية إحدى أجمل نساء عصرها.. معلومات عن ليلى فوزي في ذكرى ميلادها المائة (بروفايل)
الفنانة الراحلة ليلي فوزي
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شيماء عطية
 

تحل، اليوم السبت، الذكرى المائة على ميلاد الفنانة الراحلة ليلى فوزي، والتي تعد إحدى جميلات السينما المصرية.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.

١-ولدت ليلى فوزي في العشرين من أكتوبر ١٩١٨، في تركيا حيث كان والدها مصري بعمل تاجر للأقمشة، أما والدتها فكانت حفيدة قيصر لي باشا أحد قادة الجيش التركي.

٢-كان ظهورها الأول من خلال دور صغير في فيلم "مصنع الزوجات" عام ١٩٤١.

٣-اختارتها مجلة أمريكية في أربعينات القرن الماضي إحدى أجمل نساء عصرها.

٤-قال عنها الكاتب الصحفي مصطفى أمين "إن ليلى فوزيإذا بحثت في شجرة عائلتها سوف تجد نفسها أميرة سابقة".

٥-لديها رصيد فني حافل، حيث ظهرت في قرابة ٨٥ فيلم، و٤٠ مسلسل.

٦-كان ظهورها الأخير في السينما من خلال فيلم "الملائكة" في عام ١٩٨٣.

٧-تزوجت ثلات مرات، الأولى من الفنان عزيز عثمان، والثانية من الفنان أنور وجدي والثالثة من الإذاعي جلال معوض، ولم ترزق بأبناء.

٨-نالت العديد من التكريمات والجوائز، أهمها: تكريم مهرجان الإسكندرية لها في عام ٢٠٠٣، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام ٢٠٠٤.

٩-رفضت بيع مذكراتها لإحدى القنوات الفضائية.

١٠-توفيت في الثاني عشر من يناير ٢٠٠٥، عن عمر ناهز ال٨٧ عامًا، بعد صراع مع المرض.
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