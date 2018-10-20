بث مباشر "رابط يلا شوت".. مباراة ريال مدريد وليفانتي بتاريخ 20-10-2018 - الدوري الإسباني الليجا - يوتيوب (بدون تقطيع) HD
يلتقي
فريق ريال مدريد مع ليفانتي في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 20-10-2018،
ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني.
معلومات
عن المباراة:
وحقق
الريال رقما سلبيا، حيث لم ينجح الملكي بهز شباك خصومه في آخر 6 ساعات و49 دقيقة،
وهي أسوأ سلسلة منذ عام 1985، أما يسعى ليفانتي صاحب المركز الحادي عشر لتحقيق
مفاجأة جديدة واستغلال حالة الريال في الفترة الأخيرة للتقدم في جدول المسابقة.
قائمة
ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفانتي:
قرر لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد استدعاء 20 لاعبًا يعسكرون هذه الليلة بالمدينة الرياضية التابعة للنادي، على أن يختار من بينهم التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة ليفانتي.
في حراسة
المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا.
موعد
المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية.