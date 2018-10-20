مالا تعرفونه عن محمد فوزي في ذكرى رحيله (بروفايل)

تحل، اليوم السبت، الذكرى الثانية والخمسين على رحيل المطرب محمد فوزي.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " معلومات لا تعرفونها عنه.





١-ولد محمد فوزي في الخامس عشر من أغسطس ١٩١٨، في قرية كفر أبو جندي في محافظة الغربية.





٢-يأتي ترتيب محمد فوزي الحادي والعشرين بين أخواته، ومن بينهم الفنانة هدى سلطان والإعلامية هند علام.





٣-تعلم محمد فوزي الغناء على يد أحد أصدقاء والده والذي كان يعمل رحل مطافئ يٌدعى محمد الخربتلي، وكان يصطحبه للغناء في الموالد الشعبية والأفراح.





٤-درس لمدة عامين في معهد فؤاد الأول للموسيقى، ثم تركه للعمل في ملهى رتيبة وإنصاف رشدي.





٥-عمل لفترة في صالة بديعة مصابني، حيث تعرف على فريد الأطرش ومحمد عبدالمطلب.





٦-بعدما بلغ العشرين من عمره، تقدم فوزي لاختيار الإذاعة كمطرب وملحن، ورسب مطربًا، ونجح ملحنًا.





٧-ظهر لأول مرة في السينما من خلال دور صغير في فيلم "سيف الجلاد" ١٩٤٤، وقام بعدها ببطولة فيلم "أصحاب السعادة".





٨-أسس شركته السينمائية التي حملت اسم "أفلام محمد فوزي" في عام 1947، وفي عام ١٩٥٨، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات، والتي أممتها الحكومة في عام ١٩٦١، وعينته مديرًا لها مقابل ١٠٠ جنية.





٩-لحن النشيد الوطني للجزائر "قسما" الذي نظمه شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا.





١٠-لحن فوزي أكثر من ٤٠٠ أغنية، منها ٣٠٠ أغنية ظهرت في الأفلام، من أشهرها: "حبيبي وعينيه"، و"شحات الغرام"، و"تملي في قلبي"، و"وحشونا الحبايب"، و"اللي يهواك اهواه"، و"مال القمر ماله"، و"ماما زمانها جاية".





١١-تزوج فوزي ثلاث مرات، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني وأنجب منها ٣ أبناء (نبيل، سمير، منير)، والثانية من الفنانة مديحة يسري وأنجب منها (عمرو)، والأخيرة من السيدة كريمة، وأنجب منها ابنته (إيمان).





١٢-أصيب بنوع نادر من سرطان العظام جعل وزنه يتناقص حتى (٣٦ كيلو)، وأطلق طبيبه الإلماني على المرض اسم "مرض محمد فوزي).





١٣- توفي فوزي في 20 أكتوبر عام 1966، عن عمر ناهز ال٤٨ عامًا.