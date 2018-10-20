تعرف على جدول حفلات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية





أعلن عدد من كبار المطربين في الوطن العربي، عبر صفاحتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشاركتهم في مهرجان الموسيقى العربية بدورته السابعة والعشرين، والمقرر انطلاقه 1 نوفمبر المقبل، حتى 12 من نفس الشهر.









وأبرز الفنانين المقرر أن يشاركو، هم عاصي الحلاني، والموسيقار عمر خيرت، وهاني شاكر، ومدحت صالح، والموسيقار العراقي فرات قدوري، وهمام ابراهيم، نادية مصطفى، ومحمد الحلو، ومروة ناجي، وريهام عبدالحكيم.









ومن المقرر أن تعلن دار الأوبرا المصرية التفاصيل الكاملة للمهرجان، والجدول الرسمي للحفلات خلال المؤتمر الصحفي، بحضور الدكتور مجدي صابر، والملحن حلمي بكر، والملحن محمد رحيم، وجيهان مرسي مدير المهرجان، أمجد العطافي، ورشا طموم مسئول المؤتمر العلمي الذي يقام على هامش المهرجان.







