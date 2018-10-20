 شاهد مباراة تشيلسي اليوم | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد | بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد HD

تحوم الشكوك حول قدرة اللاعب البلجيكي مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد، على المشاركة مع فريقه أمام منافسه تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، السبت.

في مواجهة نارية يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا صعب النال أمام نظيره تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج، في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 20-10-2018، وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019.

معلومات عن المباراة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد :

يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو في حالة من عدم الاستقرار الفني، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، ويقدم الفريق أداءً سيئاً جدًا في المباريات الأخيرة باستثناء مباراة نيوكاسل الذي حقق الفوز فيها، وسيسعى أبناء مورينيو إلى عبور عقبة البلوز القادم بقوة هذه الموسم ليكتسب الثقة من جديد ويسعد عشاقه وجماهيره، وجعل قمة الجولة في البريميرليج بدايةً مميزةً يستعيد بها السبيشيال وان درب الانتصارات الذي تعود عليه الموسم الماضي.

بينما يدخل تشيلسي هذا اللقاء وفي رصيده 20 نقطة، وهو أحد أضلاع مثلث الصدارة رفقة مانشستر سيتي وليفربول، وسيسعى ساري إلى استغلال التخبط المتواجد داخل جدران الأولد ترافورد، وذلك بتحقيق انتصار يضمن له الانفراد بالمركز الأول، أو على الأقل مواصلة الشراكة عليه مع السيتيزنس والريدز في حال انتصارهما في مباراتيهما في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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تصريحات مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد:

أشاد ساري بالبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قائلاً عنه : نتحدث عن مدرب فاز بكل شئ وبكل مكان، على الجميع أن يحترمه، مورينيو مدرب مميز للغاية وأحد أفضل المدربين فى العالم، لا أعلم ما هى حقيقة الخلاف مع كونتى لأنك فى أرضية الملعب يمكن أن تكون أعصابك مشدودة وتقول كل شئ بلحظتها، ولكن أعتقد أن كونتى يحترم جوزيه والعكس كذلك.

التشكيل المتوقع:

من المنتظر أن يبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من كلا من: ديفيد دي خيا- لوك شاو - كريس سمولينج - إيريك بايلي - آشلي يونج- بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - سكوت ماكتوميناي- أليكسيس سانشيز - روميلو لوكاكو - ماركوس راشفورد.

وسيخوض فريق تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: كيبا آريزابالاجا- ماركوس ألونسو - دافيد لويز - أنطونيو روديجير - سيزار آثبليكويتا- روس باركلي - جورجينيو - نجولو كانتي- إيدين هازارد - أوليفييه جيرو – ويليان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

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