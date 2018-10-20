أول تعليق من علاء عبد العال عقب تعادل الداخلية أمام إنبي

أبدى علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، رضاه على النتيجة التي انتهت عليه مباراة فريقه أمام إنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد العال عقب نهاية اللقاء: "التعادل أمام إنبي نتيجة جيدة والحصول على نقطة من الفريق البترولي أمر جيد".

وأضاف: "نجحنا في الحصول على نقطة بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين بالإضافة إلى أننا واجهنا فريق جيد جدا يضم مجموعة وإمكانيات مميزة ومن المفترض أن يكون في مكان أفضل".

وتابع: "المباراة كانت صعبة وكان من الممكن أن نسهلها لو نجحنا في تعزيز الهدف، لكن في النهاية التعادل نتيجة جيدة".