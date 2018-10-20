"عشماوي": نسعى لإنشاء 20 منطقة لوجستية بالمحافظات



وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن الدلتا تحتاج لمناطق لوجستية تجارية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق ذلك بمحافظة الغربية.



وتابع أن الدولة تحتاج إلى 5 أسواق عملاقة ومنظمة مثل سوق العبور بالقاهرة فقط لخدمة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإنشاء 20 منطقة للوجستية بالمحافظات.



واستطرد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: "نحتاج كافة أنماط الأسواق لتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين".



قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن تنظيم التجارة يساهم في انخفاض سعر التكلفة للسلع ويرفع كفاءة السوق، كما أن الاهتمام بالمناطق اللوجستية يساهم في توفر أسعار مستقرة وعادلة.