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موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم السبت بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:22 ص
موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم السبت بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق بيرنلي، اليوم السبت 20-10-2018 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويرغب نادي مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني علي التوالي.

 

ويسعى بيرنلي إلى تثبيت أقدامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق مركز جيد خلال هذا الموسم.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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