موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره نادي ليفانتي، اليوم السبت 20 أكتوبر في الساعة 1 مساءً على ملعب ليفانتي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب الريال في الفوز بلقب بطولة الليجا، بعدما خسره في الموسم الماضي لحساب نادي برشلونة.

ومن المقرر أن يذاع لقاء ليفانتي وريال مدريد بالجولة التاسعة في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

ولم ينجح نادي ريال مدريد، في الفوز بالمباراة الماضية، حيث خسر بنتيجة 1-0 أمام نادي ألافيس.

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإسباني على موقع الفجر الرياضي.