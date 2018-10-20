عاجل.. أمر ملكي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

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الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

جاء ذلك بعد أمر ملكي بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العام،

جاء ذلك بعد أمر ملكي بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العام، كما أمر خادم الحرمين بإعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.

وكان النائب العام السعودي، قد أعلن أن المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.



