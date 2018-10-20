عاجل.. أمر ملكي بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العام السعودي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر ملكي بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العام.

كما أمر بإعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.

وكان النائب العام السعودي، قد أعلن أن المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.