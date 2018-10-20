"برلماني" عن واقعة تعذيب طفلة على يد عمها: "نحن مع المظلوم حتى يحصل على حقه"

علق النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، على واقعة تعذيب طفلة على يد عمها بسبب خلافات على الميراث، قائلًا: "تم عرض الواقعة على النيابة، ولابد أن يأخذ القانون مجراه".



وأكد نصر، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أنه يجب أن يحصل المعتدي على العقاب المناسب وفقًا للقانون.



وتابع: "كلنا نحترم قرار النيابة، ونحن مع المظلوم حتى يحصل على حقه، وهذا حق المواطنين علينا كنواب".



واستكمل: "من له حق سيأخذه وفقًا للقانون، ولا تستر على أي شخص، ولو أكبر كبير في حلوان عمل حاجة سيحاسب عليها".

