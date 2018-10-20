"برلماني" عن واقعة تعذيب طفلة على يد عمها: "نحن مع المظلوم حتى يحصل على حقه"
السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:13 صأمنية فوزي
علق النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، على واقعة تعذيب طفلة على يد عمها بسبب خلافات على الميراث، قائلًا: "تم عرض الواقعة على النيابة، ولابد أن يأخذ القانون مجراه".
وأكد نصر، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أنه يجب أن يحصل المعتدي على العقاب المناسب وفقًا للقانون.
وتابع: "كلنا نحترم قرار النيابة، ونحن مع المظلوم حتى يحصل على حقه، وهذا حق المواطنين علينا كنواب".
واستكمل: "من له حق سيأخذه وفقًا للقانون، ولا تستر على أي شخص، ولو أكبر كبير في حلوان عمل حاجة سيحاسب عليها".
وأكد نصر، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أنه يجب أن يحصل المعتدي على العقاب المناسب وفقًا للقانون.
وتابع: "كلنا نحترم قرار النيابة، ونحن مع المظلوم حتى يحصل على حقه، وهذا حق المواطنين علينا كنواب".
واستكمل: "من له حق سيأخذه وفقًا للقانون، ولا تستر على أي شخص، ولو أكبر كبير في حلوان عمل حاجة سيحاسب عليها".