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إحباط مخطط لـ"داعش" استهدف زائري الأربعينية في العراق

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:16 م
إحباط مخطط لـداعش استهدف زائري الأربعينية في العراق
داعش - أرشيفية
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وكالات
 

 

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن إحباط مخطط لتنظيم "داعش" باستهداف زائرى الأربعينية، فيما أشارت إلى ضبط أجهزة موبايل وعبوات ناسفة شمالى العاصمة.

 

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "القوات الأمنية فى قيادة عمليات بغداد لواء المشاة 22 تمكنت من تنفيذ عملية استباقية وفق معلومات استخبارية دقيقة نتج عنها العثور على عدد كبير للأعتدة والمواد المتفجرة فى قاطع الطارمية شمالى بغداد".

 

وأضافت القيادة، أنه تم العثور على 13 جهاز موبايل معدة لاستخدامها للتفجير عن بعد، وعبوات ناسفة ومعدات أخرى تستخدم لعمليات إرهابية من قبل عصابات "داعش"، مشيرة إلى أن إخفاء تلك المواد تحت الأرض لم يمنع جهد القيادة من الوصول إليه وإحباط نواياهم لتنفيذ هجمات إرهابية لاستهداف زوار أربعينية الأمام الحسين (ع)".

 

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن العثور على أعتدة وأسلحة من مخلفات تنظيم "داعش" الذى كان مسيطرًا على مناطق قبل طرده منها.

 

المزيد عن: مخطط إرهابي زائري الأربعينية داعش العراق
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