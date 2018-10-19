خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش

عقد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، فى القصر الملكى بالرياض، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات رسمية مع حسينة واجد، رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنجلاديش الشعبية، لاستعراض آفاق التعاون الثنائى بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها فى مختلف المجالات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية، ومحمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، وعواد بن صالح العواد وزير الإعلام، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية عبدالله بن حجاج المطيرى.

كما حضرها من الجانب البنجلاديشى، وزير الخارجية أبو الحسن محمود على، ومستشار دولة رئيسة الوزراء سلمان فضل الرحمن، ووكيل وزارة الخارجية محمد شهيد الحق، وسفير بنجلاديش لدى المملكة غلام موشى.