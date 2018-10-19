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شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:11 م
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
إليسا
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أحمد رمضان متولي
 

افتتحت النجمة اللبنانية اليسا، حفلها الغنائي المقام بمقر جامعة الدلتا في مدينة جمصة، بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل. 

 

حضرت إليسا بصحبة مدير أعمالها أمين ابي ياغي مرتدية ملابس كاجوال وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور ثم قامت اليسا بغيير ملابسها لتصعد علي خشبة المسرح مرتدية سواريه أسود مرددة لاغنية "وحشتوني" وسط وهتافات وصيحات الاستقبال الحار. 

 

ومن المقرر أن تشهد فقرات الحفل المزيد من المفاجآت ويقوم بالتنظيم وليد منصور الذي وفر جميع الإمكانيات من تجهيزات ضخمة للخروج  بحفل ضخم يليق باسم ملكة الإحساس فى أول ظهور فني لها بمصر عقب الوعكة الصحية التي تعافت منها.

شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
شاهد.. الصور الكاملة لحفل إليسا في جامعة الدلتا
طباعة
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