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جودي دينش تنضم لفريق عمل فيلم "Cats"

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:07 م
جودي دينش تنضم لفريق عمل فيلم Cats
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الفجر الفني
 

انضمت الفنانة البريطانية جودي دينش، إلى فريق عمل فيلم "Cats"، الذي تقوم ببطولته النجمة الأمريكية تايلور سويفت.


وذكر موقع مجلة "فارايتي" أن دينش الحاصلة على جائزة الأوسكار، سوف تلعب دور قطة عجوز في الفيلم المأخوذ عن مسرحية شهيرة عرضت عام 1981.


وتدور أحداث العمل الفني الموسيقي حول حياة مجموعة من القطط تحاول البحث عن وسيلة لبدء حياة جديدة، ويشارك في بطولة الفيلم إدريس إلبا وإيان ماكيلين، وجينيفر هدسون، وجيمس كوردن وهو من إخراج توم هوبر.


وكان من المقرر للفنانة البريطانية أن تلعب دور القطة "جريزابيلا" في العرض المسرحي آنذاك ولكنها انسحبت بعد إصابة ألمت بها.

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