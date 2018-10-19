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المخابرات الأمريكية تؤكد ضلوع روسيا وإيران في التدخل بانتخابات الكونجرس

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:07 م
المخابرات الأمريكية تؤكد ضلوع روسيا وإيران في التدخل بانتخابات الكونجرس
الكونجرس الأمريكي
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وكالات
 

أعلنت أجهزة أمنية ومخابراتية أمريكية، اليوم الجمعة، أنها ما زالت قلقة من محاولات روسيا والصين وإيران وجماعات أجنبية للتدخل فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس التى تجرى الشهر المقبل، والانتخابات الرئاسية فى 2020.

 

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) ووزارة الأمن الداخلى إنه ليس هناك أدلة على أن أى جهة وصلت بتدخلها لدرجة منع التصويت أو تغيير النتائج.

 

وأضافت الأجهزة الأمنية فى بيان مشترك أن بعض حكومات الولايات والحكومات المحلية التى تدير مراكز تصويت أبلغت عن محاولات لاختراق شبكاتها لكن مسؤولين تمكنوا من منع الاختراق أو الإسراع بالحد من أثر تلك المحاولات.

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