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رينو تكشف عن نسختها "داستر" الجديدة كلياً في السعودية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:06 م
رينو تكشف عن نسختها داستر الجديدة كلياً في السعودية
رينو داستر
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بعد الكشف عن رينو داستر الجديدة كلياً في بعض مناطق الشرق الأوسط مؤخراً، جرى الكشف عن السيارة في الساعات الأخيرة في المملكة العربية السعودية عبر وكيل رينو شركة أفضلية الخليج للسيارات التي طرحت السيارة في صورتها الجديدة كموديل 2019 للجمهور في منتجع نوفا في غرب مدينة الرياض خلال حفل خاص شهد امكانية تجربة السيارة للحاضرين.

وتأتي داستر 2019 الجديدة بمحرك 1.6 لتر ونظام دفع ثنائي أو محرك 2 لتر ونظام دفع رباعي ويتوفر لها ناقل حركة أوتوماتيك حديث وبما يمكنها من تحقيق مزيد من الوفر في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية للسيارة كما يتوفر للسيارة الجديدة كابينة داخلية واسعة بخامات عالية الجودة توفر الراحة وتأتي بتجهيزات تشمل نظام التحذير من النقط العمياء ومراقب للدفع بالعجلات الأربعة.

كما يتوفر للسيارة التحكم في الطرق المنحدرة وكاميرا متعددة الزوايا وتكييف أوتوماتيك وامكانية تشغيل محرك السيارة عن بعد ودخول للسيارة بدون مفتاح وشاشة تاتش 7 بوصة ونظام مالتيميديا راقي.

وقال مسئولون في رينو أن داستر الجديدة تعتبر أفضل السيارات التي توفرها الشركة الفرنسية في الوقت الحالي كما تأتي بسعر مناسب وقدرة للعمل على مختلف الطرق مما يجعلها سيارة مناسبة للطرق في السعودية.
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