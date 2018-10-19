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"صبحي": العرب يشترون 60% من أسلحة أعدائهم لمحاربة بعضهم البعض

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:06 م
صبحي: العرب يشترون 60% من أسلحة أعدائهم لمحاربة بعضهم البعض
الفنان محمد صبحى
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داليا الحسين
 
كشف الفنان محمد صبحى، تفاصيل جديدة عن مسرحية "خيبتنا"، مشيرًا إلى أنه كتب المسرحية عقب الغزو الأمريكي لدولة العراق.

وقال "صبحي"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الجمعة إنه كان يتمنى عرض مسرحية خيبتنا، قبل ثورات الربيع العربي، ولكن قامت ثورة يناير، مضيفًا: "زعلت بسبب عدم عرض المسرحية، لأنى كنت أتوقع ما يحدث للوطن العربي من عمليات تخريب وتدمير وغيره قبل بدء الربيع العربي".

وأشار إلى أن مصر خرجت من الأزمة ولكن هناك قضايا مرعبة تمس أمنها القومي مثل ليبيا وسوريا أو اليمن أو العراق لأن هذه الدول هي السند الحقيقي للمنطقة العربية.

وتابع أن العرب يمثلون 5% من سكان العالم ويشترون 60% من أسلحة أعدائهم لمحاربة بعضهم البعض وليس للدفاع عن أنفسهم.
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