وليد منصور يحتفل بعيد ميلاد إليسا على المسرح (صور)

في مفاجأة كبيرة لها، احتفل المنتج وليد منصور بعيد ميلاد النجمة اللبنانية اليسا، مساء اليوم الجمعة، خلال الحفل الغنائي الذي تحييه حاليا بمقر جامعة الدلتا في مدينة جمصة، بحضور الآلاف من الطلاب.

إليسا، تألقت بإطلالتها المميزة بعدما أرتدت فستان سوارية أسود، في أول ظهور لها في مصر عقب الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وبدأت الحفل بأغنيتها "وحشتوني" عن تراث النجمة الراحلة وردة الجزائرية.

يذكر أن الحفل من تنظيم وليد منصور.