أبرز وأهم أخبار اليوم الجمعة 19-10-2018 في محافظة القليوبية



-تحرير 30 مخالفة تموينية وضبط 22 مخبزا لإنتاجهم خبر ناقص بكفر شكر

كما شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر حملة تموينية مكبرة لمراقبة برئاسة محمد صلاح لمراقبة مصانع الأغذية ومستودعات الغاز والمخابز ومحلات تجارية بكافة قرى المدينة، أسفرت عن تحرير 30 مخالفة تموينية متنوعة.



شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث الهامة.-إعدام 2067 كيلو جراما لحوم ودواجن وأسماك غير مطابقة للمواصفات وتحرير 7 محاضر بشبرا الخيمة وبنهاحيث شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، حملتين مكبرة الأولى الأولي بالإشتراك مع مباحث التموين بحي غرب شبرا الخيمة، وأسفرت عن ضبط هايبر ماركت به كمية 1500 كجم لحوم مجمدة وكبدة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وهايبر ماركت آخر به كمية 500كجم لحوم مجمدة وكبدة وفيليه دواجن بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي-ضبط 17 متهما من العناصر الخطرة و8 قضايا مخدرات وأسلحة نارية في حملة أمنية ببنهاوشنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة بنها، إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي.