أطعمة غذائية غنية بـ"فيتامين سي" أكثر من البرتقال.. اكتشفيها!

فوائد فيتامين سي عديدة ومتنوعة ولعل أبرزها أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويقي من الكثير من الأمراض؛ لاحتوائه على أجسام مضادة.





ويحتاج جسم الإنسان يوميًا إلى 75 ميليجراما من فيتامين سي يوميًا، والمعروف أن البرتقال من المصادر الشهيرة لهذا الفيتامين، إذ تحتوي البرتقالة الواحدة على 70 ميليجراما من فيتامين سي، إلا أن هناك العديد من المصادر الأخرى الغنية بفيتامين سي أيضا.





الفلفل الأحمر

يعد الفلفل الأحمر من الخضراوات الغنية بفيتامين سي؛ فنصف كوب من الفلفل الأحمر يحتوي على 95 مليغراما من فيتامين سي.





البابايا

كل كوب من البابايا يحتوي على 88 مليغراما من فيتامين سي وهو أيضا مصدر لفيتامين أ.





الجوافة

تعتبر الجوافة عنصرًا غنيًا جدًا بفيتامين سي، فكوب من الجوافة يحتوي على 377 مليغراما من فيتامين سي بما يعادل ٥ أضعاف احتياج الفرد اليومي.





البروكلي

يحتوي البروكلي على 81 ميليجراما من فيتامين سي لكل كوب، كما أنه مصدر مهم جدًا للبروتين.





الفراولة

كوب من الفراولة يحتوي على 98 ميليجراما من فيتامين سي، وهي تساعد أيضًا في تعزيز المناعة.





الكيوي الأصفر

تحتوي الواحدة على 130 ميليجراما من فيتامين سي.





الفلفل الأخضر الحار

تحتوي الواحدة على 109 ميليجرامات من فيتامين سي وأيضًا يعمل على تحفيز عملية الأيض.





الكرنب السلقي

كوب واحد يحتوي على 84 ميليجراما من فيتامين سي.





الخردل الأخضر

2 كوب من الخردل الأخضر يحتويان على 87 ميليجراما من فيتامين سي.





الأناناس