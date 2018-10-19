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في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:03 م
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: وحشتوني (صور)
إليسا
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أحمد رمضان متولي
 

وسط حشد جماهيري ضخم، أحيت النجمة اللبنانية اليسا، مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا بمقر جامعة الدلتا في مدينة جمصة، بحضور الآلاف من الطلاب.

 

إليسا، تألقت بإطلالتها المميزة بعدما أرتدت فستان سوارية أسود، في أول ظهور لها في مصر عقب الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وبدأت الحفل بأغنيتها "وحشتوني" عن تراث النجمة الراحلة وردة الجزائرية.

 

يذكر أن الحفل من تنظيم وليد منصور، والذي قام بالاحتفال بشفائها وعيد ميلادها على المسرح.

في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
في حفل جماهيري ضخم.. إليسا للمصريين: "وحشتوني" (صور)
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