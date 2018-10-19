مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالقليوبية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، مساء الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع أتوبيس نقل ركاب، بطريق شبين القناطر – قليوب، وأسفر الحادث عن إنقلاب السيارة الأجرة ووقوع ضحايا ومصابين.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "قليوب – شبين القناطر " بين قريتى رمادة ونوى وأسفر عن مصرع 3 وإصابة 9 أخرون وعلى الفور أمر بسرعة التوجه للحادث لإنقاذ المصابين والتعامل مع الحادث.



وتوجه المقدم محمد أبو غزالة مدير إدارة الحماية المدنية بشبين القناطر، برفقة سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وشرطة النجدة والمرور ومسؤول الأمن وغرفة العمليات بمجلس مدينة شبين لموقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 9 أخرون وتم نقل المصابين الجثث إلى مستشفى قليوب المركزى واتخاذ الإجراءات القانونية.

