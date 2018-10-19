برلماني: السيسي حريص على أن تكون العلاقات المصرية الروسية متميزة

قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا لها العديد من الجوانب الإيجابية، موضحًا أن السيسي حريص على أن تكون العلاقات المصرية الروسية متميزة.



وأشار "مقلد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للقوات الجوية اليوم تؤكد أن هناك تعاون عسكري قد حدث مع روسيا.



وتابع أن الرئيس السيسي أرسل العديد من الرسائل الإيجابية بتفقده للقوات الجوية اليوم، منوهًا أن الرئيس حريص على العلاقات المصرية السعودية أيضًا، متابعًا: "مصر كانت بحاجة إلى قيادة مثل الرئيس السيسي".



