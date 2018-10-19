إنبي يتعادل مع الدخلية بالدوري المصري

تعادل فريق إنبي مع نظيره الداخلية بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري موسم (2018-2019).





تقدم الداخلية عبر اللاعب حسين رجب في الدقيقة 5، وتعادل حمدي فتحي للفريق البترولي في الدقيقة 36 من زمن اللقاء.





بتلك النتيجة يرتفع رصيد الداخلية إلي 12 نقطة ويتقدم للمركز التاسع بفارق الأهداف عن إنبي الذي يحتل المركز العاشر بنفس الرصيد.



