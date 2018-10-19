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أهم أخبار محافظة سوهاج اليوم الجمعة 19-10-2018

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:00 م
أهم أخبار محافظة سوهاج اليوم الجمعة 19-10-2018
محافظة سوهاج
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أبورية حسين
 
شهدت محافظة سوهاج اليوم الجمعة حدثين هامين علي مدار اليوم.

وزير التعليم العالي يكلف رئيس جامعة سوهاج السفر إلى الصين
كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، السفر إلى الصين ممثلا عن الجامعات المصرية لحضور ملتقي رؤساء الجامعات من الدول المختلفة حول تقنيات استخدام الطاقة الجديدة، والمتجددة في المنشآت الجامعية، الذي يعقد في الفتره من ٢٥ حتى ٣٠ أكتوبر الجاري في جامعة بكين.

رصف 1300 متر بطرق قرى المراغة في سوهاج بتكلفة مليون وتلاثمائة ألف جنيه
 قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة قامت مع مديرية الطرق والنقل برصف كيلو متر و٣٠٠ متر بطرق قري المراغة، وبتكلفة مليون وتلاثمائة الف جنية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين

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