إيما ستون بإطلالة من تصميمات لويس فيتون في عرض فيلمها الجديد (صور)

ظهرت النجمة إيما ستون بمدينة لندن لافتتاح فيلمها الجديد THE FAVOURITE بحضور إعلامي وجماهيري كبير ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي الدولي.

ويعد هذا هو العرض الافتتاحي للجمهور بعد مشاركة الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وحصده لجائزة لجنة التحكيم الكبرى.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الفيلم بعدد من المدن الكبرى خلال الأسبوع الجاري، وهو من إخراج "يارجوس لانثيموس".