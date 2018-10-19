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كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بروما

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:51 م
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بروما
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أحمد جمال أحمد
 

بعد مشاركتها المميزة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته رقم 75، ظهرت النجمة كيت بلانشيت بالعاصمة الإيطالية روما لافتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد The House With The Clock In Its Walls.

 

وظهرت كيت بإطلالة سيمي فورمال من تصميمات "أكني ستوديوز" لفتت لها أنظار الحضور الكبير من الإعلاميين والجماهير.

 

وشارك كيت في افتتاح العرض الخاص للفيلم النجم الكوميدي الأمريكي جاك بلاك، الذي يشاركها في بطولته.

كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بروما
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بروما
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بروما
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بروما
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