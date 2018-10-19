كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بروما
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:51 مأحمد جمال أحمد
بعد مشاركتها المميزة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته رقم 75، ظهرت النجمة كيت بلانشيت بالعاصمة الإيطالية روما لافتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد The House With The
وظهرت كيت بإطلالة سيمي فورمال من تصميمات "أكني ستوديوز" لفتت لها أنظار الحضور الكبير من الإعلاميين والجماهير.
وشارك كيت في افتتاح العرض الخاص للفيلم النجم الكوميدي الأمريكي جاك بلاك، الذي يشاركها في بطولته.
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