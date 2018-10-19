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برلماني يكشف عن رسائل السيسي من زيارته لإحدى القواعد الجوية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:52 م
برلماني يكشف عن رسائل السيسي من زيارته لإحدى القواعد الجوية
السيسي
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أمنية فوزي
 
قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أرسل رسائل متعددة اليوم بزيارة إحدى القواعد الجوية؛ أهمها رفع الروح المعنوية، ودعم القدرات القتالية، وإرسال رسائل للبلدان التي تتعاون مصر معهما.

وأضاف "بخيت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن الزيارة مخططة لهذه القوات في هذا التوقيت، ولها معنى وهو دعم القوات الجوية، وأن تفقد الرئيس بهذه الطائرة على وجه الخصوص يبعث برسالة أيضًا؛ لأنها روسية.

وعن التدريب المشترك المصري السعودي "تبوك 4"، أكد أنه عنوان للتنسيق المشترك بين مصر والسعودية في القضايا المشتركة بينهم، وهو عبارة عن تدريبات راقية ومتميزة جدًا.

ولفت إلى أن هذا التدريب من أرقى أنواع التدريبات، موضحًا أن التدريبات المشتركة عنوان لأن العلاقات العسكرية منتعشة بين الدول.
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