سلطان الكواري.. ذراع قطر الخفية للسيطرة على وسائل الإعلام



وأوضح "الفيديو"، أن "الكواري" ضابط استخبارات قطري، والده اللواء القطري غانم الهديفي الكواري رئيس جهاز أمن الدولة السابق ومدير مكتب حمد بن جاسم، وذلك بحسب منصة مداد نيوز.



حيث يتخفى سلطان الكواري في زي رجل الأعمال للسيطرة على الإعلام والتحكم بأبواقه عبر بوابة الاستثمار، فقد أسس مجموعة فضاءات ميديا تحت إشراف عزمي بشارة، وتضم شبكة تليفزيون العربي، قناة العربي الجديد، تليفزيون سوريا، عرب 48.



ويعد تشويه الدول العربية المحاربة لإرهاب قطر، ودعم تنظيم الحمدين وتجميل صورته، ونفي الإرهاب عن قطر من أهم أهداف القنوات الفضائية.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن سلطان غانم الهديفي الكواري وهو ذراع قطر الخفية للسيطرة على الإعلام.