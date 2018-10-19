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"الخدمات المالية" يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة هذا الأسبوع

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:52 م
الخدمات المالية يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة هذا الأسبوع
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نيفين سمير
 
تصدر قطاع " الخدمات المالية " قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة، خلال الأسبوع المنقضي ، بحجم تداول بلغ  291 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 1.09 مليار جنيه وتلاه قطاع "  العقارات " بحجم تداول بلغ 213.5 مليون ورقة بقيمة 759 مليون جنيه.

وجاء قطاع " الاتصالات " ثالثا بحجم تداول 147.3 مليون  ورقة مالية بقيمة 246.4 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " السياحة والترفيه " بحجم تداول بلغ 69.2مليون ورقة مالية وبقيمة 174.6 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات  " بحجم تداول 33.2  مليون ورقه ماليه  بقيمة 159.2 مليون جنيه.


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