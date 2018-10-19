"الخدمات المالية" يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة هذا الأسبوع
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:52 منيفين سمير
تصدر قطاع " الخدمات المالية " قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة، خلال الأسبوع المنقضي ، بحجم تداول بلغ 291 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 1.09 مليار جنيه وتلاه قطاع " العقارات " بحجم تداول بلغ 213.5 مليون ورقة بقيمة 759 مليون جنيه.
وجاء قطاع " الاتصالات " ثالثا بحجم تداول 147.3 مليون ورقة مالية بقيمة 246.4 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " السياحة والترفيه " بحجم تداول بلغ 69.2مليون ورقة مالية وبقيمة 174.6 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات " بحجم تداول 33.2 مليون ورقه ماليه بقيمة 159.2 مليون جنيه.