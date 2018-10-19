عاجل - السعودية | أمطار غزيرة تحوّل الدائر إلى لوحة بديعة

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شهدت محافظة الدائر بني مالك شرق منطقة جازان عصر اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، على عدد من القرى والجبال.





وسالت على إثرها الأودية والشعاب، وعانق الضباب جبال خاشر وعثوان وحبس وطلان والحشر في صورة بديعة.



