تسريب لقطات لإيمي آدمز من موقع تصوير "The Woman In The Window" (صور)
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:41 مأحمد جمال أحمد
التقطت عدسات المصورين، لقطات جديدة للنجمة إيمي آدمز من موقع تصوير فيلمها الجديد The Woman In The Window بمدينة نيويورك.
ويعد الفيلم أحد الأعمال السينمائية المقتبسة، فهو مستوحى من الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب آي جاي فين، وحصدت أعلى نسبة مبيعات عند طرحها مطلع العام الجاري.
وستشهد فترة الشتاء انشغال إيمي بتصوير أكثر من عمل سينمائي في نفس الوقت، بعد الإعلان عن موعد تصوير مشورعها السينمائي الأول مع النجم ويل سميث مطلع 2019.
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