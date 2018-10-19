الكويت تفتح طريق خدمي بتكلفة 260 مليون دينار





وقال المدیر العام للھیئة، إن الطریق الجدید یخدم مرتادي الطرق القادمین من الجھراء ومتجھین الى مدینة الكویت والعكس ویبلغ طولھ 1100 متر بثلاثة حارات مروریة في كل اتجاه.





وأضاف الحصان أن الطریق الجدید یأتي ضمن اعمال العقد الخاص بتطویر طریق الجھراء في مشروع یھدف الى تسھیل الحركة المروریة ورفع مستوى الخدمات وذلك عن طریق إنشاء 17.7 كیلومتر من الجسور العلویة.





وأشار المھندس أحمد الحصان، إلى أن المشروع یشمل 7.3 كیلومتر بطریق الجھراء الرئیسي و2.4 كیلومتر للطرق المتقاطعة معه وثمانیة كیلومترات من المنحدرات ونفقا بطول 620 مترا، وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا).





وذكر أن المشروع یتضمن أیضا سبعة دوارات وخمسة تقاطعات للطرق، ليصل إجمالي الطول لطرق الخدمة 15.1 كیلومتر وتبلغ قیمة العقد حوالي 260 ملیون دینار (نحو 857 ملیون دولار) وسیتم الانتھاء منه نھایة العام الحالي، منوها بالتعاون بین ھیئة الطرق والإدارة العامة للمرور بشأن افتتاح الطریق نھایة الأسبوع القادم.





وكانت (ھیئة الطرق) أعلنت أنھا وضعت خطة متكاملة لتنفید 74 مشروعا لتطویر الطرق والبنى التحتیة لتسھھیل الحركة المروریة في البلاد خلال السنوات المقبلة، مشیره إلى تخصیص واعتماد 500 ملیون دینار كویتي (نحو 1.65 ملیار دولار) لھذه المشاریع