الإسماعيلي راحة 24 ساعة بعد الفوز على بيراميدز

قرر البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 بعد الانتصار على بيراميدز بثنائية دون رد بالجولة الــ11 للدورى المحلى.





ومن المقرر أن يستأنف لاعبو الفريق تدريباتهم الأحد استعدادا لملاقاة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الــ16 من بطولة كأس مصر.





يذكر أن الفريق قد تأهل لهذا الدور بعد اقصاء ناصر الفكرية اثر الفوز عليه برباعية دون رد.



