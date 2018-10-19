ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الإسماعيلي راحة 24 ساعة بعد الفوز على بيراميدز

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:37 م
الإسماعيلي راحة 24 ساعة بعد الفوز على بيراميدز
طباعة
الفجر الرياضي
 
قرر البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 بعد الانتصار على بيراميدز بثنائية دون رد بالجولة الــ11 للدورى المحلى.

ومن المقرر أن يستأنف لاعبو الفريق تدريباتهم الأحد استعدادا لملاقاة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الــ16 من بطولة كأس مصر.

يذكر أن الفريق قد تأهل لهذا الدور بعد اقصاء ناصر الفكرية اثر الفوز عليه برباعية دون رد.

المزيد عن: فييرا بيراميدز الإسماعيلي الإسماعيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
17:10
2
النصر
الفيصلي
1
x
17:10
4
التعاون
الرائد
0
x
17:15
3
الفتح
الاتحاد
1
x
19:00
1
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
15:00
1
حرس الحدود
الإسماعيلي
2
x
18:00
0
بيراميدز
إنبي
0
x
21:00
1
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 9:51:31 PM