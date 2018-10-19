سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهى الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تعاملاته البنكية اليوم الجمعة، مستقرًا، وسجل 17.84 جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وبلغ أعلى سعر لشراء العملة الخضراء، في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 17.89 جنيها، بينما بقي أقل سعر لبيع الدولار في البنك الأهلى المصري مسجلاً 17.88 جنيها.





وسجل الدولار 17.88 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، في البنوك: (البركة- قناة السويس- التعميير والاسكان).





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.