ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:27 م
سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
أنهى الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تعاملاته البنكية اليوم الجمعة، مستقرًا، وسجل 17.84 جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وبلغ أعلى سعر لشراء العملة الخضراء، في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 17.89 جنيها، بينما بقي أقل سعر لبيع الدولار في البنك الأهلى المصري مسجلاً 17.88 جنيها.

وسجل الدولار 17.88 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، في البنوك: (البركة- قناة السويس- التعميير والاسكان).

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
المزيد عن: سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الجنيه المصري الاقتصاد أسعار العملات أسعار الدولار أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
17:10
2
النصر
الفيصلي
1
x
17:10
4
التعاون
الرائد
0
x
17:15
3
الفتح
الاتحاد
1
x
19:00
1
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
15:00
1
حرس الحدود
الإسماعيلي
2
x
18:00
0
بيراميدز
إنبي
0
x
21:00
1
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 9:51:31 PM