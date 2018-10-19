خاص.. "فيراري" الأهلي: إصابتي تشبه ما حدث لمحمد صلاح ولم تحدد مدة غيابي عن المباريات

أكد شادي رضوان لاعب شباب الأهلي تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة وذلك خلال مباراة فريقه أمام بتروجت بدوري الناشئين.





وقال رضوان في تصريحات خاصة ل "الفجر الرياضي" :"في منتصف الشوط الثاني اصطدمت بحارس بتروجت ولم أتمكن من استكمال اللقاء، وغادرت متجها للمستشفى وهناك أخضعت للفحوصات الطبية وأجريت أشعة على مكان الإصابة وتبين إصابتي بكسر في عظمة الترقوة".





وتابع "إصابتي تشبه تماما إصابة محمد صلاح والتي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد تدخل راموس العنيف ضده".





وواصل "أنا في طريقي إلى القاهرة لاستكمال بعض الفحوصات خاصة وأنني لا زلت أعاني من بعض الكدمات بجانب وجود نزيف دم مني، وعليا الدخول للمستشفى للاطمئنان على حالتي".





وأتم حديثه "لم تحدد حتى الآن مدة غيابي عن الملاعب، وأتمنى أن أعود سريعا للمشاركة في المباريات".



