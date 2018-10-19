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عمرو يوسف يصل حفل تكريمه من جوائز "كأس إينرجي" للدراما (صور)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:34 م
عمرو يوسف يصل حفل تكريمه من جوائز كأس إينرجي للدراما (صور)
عمرو يوسف
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أحمد رمضان متولي - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 

 وصل منذ قليل، الفنان عمرو يوسف، لمقر حفل توزيع جوائز "كأس إينرجي" للدراما الذي يقمه راديو "إينرجي" والتي تتسابق فيها المسلسلات على عدة جوائز، وذلك على مسرح "داليدا" بمقر الراديو، والذي سيحتضن الأمسية المميزة التي تضم عددا كبيرا من النجوم الفائزين.

 

كان أبرز الحضور: "عمرو عبدالجليل، محمد جمعة، المخرج خالد دياب، المخرج عمرو سلامة، الفنانة هنا الزاهد".

 

وسيسلم الجوائز، الدكتور وليد مصطفى، الخبير الإعلامي ورئيس مجلس إدارة "إينرجي مصر"، والإعلامية عايدة سعودي مديرة المحطة، كما سيلقي وليد كلمة عن الفن ودوره وقيمته في المجتمعات، بحضور مقدم "كأس إينرجي" للدراما محمد طارق أضا.

عمرو يوسف يصل حفل تكريمه من جوائز "كأس إينرجي" للدراما (صور)
عمرو يوسف يصل حفل تكريمه من جوائز "كأس إينرجي" للدراما (صور)
عمرو يوسف يصل حفل تكريمه من جوائز "كأس إينرجي" للدراما (صور)
عمرو يوسف يصل حفل تكريمه من جوائز "كأس إينرجي" للدراما (صور)
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