جولة مع الفنانين.. "فيفي عبده" تعتذر عن حضور حفل زفاف شيماء سيف لهذا السبب

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الجمعة.

نشوى مصطفى تهنئ شيماء سيف بزفافها

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمع الفنانة شيماء سيف بزوجها المنتج محمد كارتر.

وهنأت نشوى، العروسين حيث علقت على الصورة قائلة:"ربنا يسعد قلوبكم ويجعلها ليلة هنا وسعادة، وبداية حياة مليانة بركة ويرزقكم الذرية الصالحة، ويبعد عنكم أعين الناظرين وقلوب الحاسدين مبروك يا اطيب خلق الله".

يذكر أن شيماء سيف ومحمد كارتر، يستعدان للاحتفال بزفافهما مساء اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، بحضور نجوم الفن.

حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها مع أسرة فيلمها الجديد

شاركت الفنانة حورية فرغلي، جمهورها لحظات احتفالها بعيد ميلادها يوم أمس الخميس ، برفقة أسرة فيلمها الجديد "استدعاء ولي عمرو"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت "فرغلي" صورة لها مع فريق عمل الفيلم، وعلقت عليها قائلة:"أحلى مفاجأة عيد ميلادي مع أسرة فيلمي استدعاء ولي عمرو ..المخرج علي رجب والسيناريست محمد سمير والمنتج وائل عامر والمستشار الإعلامي رباب إبراهيم".

شيرين تعلن اقتراب موعد طرح ألبومها الجديد

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن اقتراب موعد طرح ألبومها الجديد "نساي"، داعية جمهورها للاشتراك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" لمتابعة الألبوم الجديد.

ودونت شيرين تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت فيها:"‏اشتركوا في قناة اليوتيوب الرسمية علشان تسمعوا الألبوم كامل قريب. نساي".

والجدير بالذكر أن ألبوم "نساي" يضم 12 أغنية، وهي حبة جنة، كدابين، أبو الرجالة، أغنية ضعفي، بيصعب عليا، تاج على راسك، ياريتها جت، طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، ونساي.

فيفي عبده تعتذر عن حضور حفل زفاف شيماء سيف

نشرت الفنانة فيفى عبده عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صورة تجمع الفنانة شيماء سيف بزوجها المنتج محمد كارتر، واعتذرت لهما عن حضورها حفل زفافهما المقرر إقامته اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة.

وعلقت "عبده" على الصورة قائلة:"الف مبروك للعروسة الجميلة شيماء سيف وعريسها فرحهم النهارده ربنا يتمم بخير ان شاء الله انا اسفة جدًا كان نفسي اكون معاكم بس انا بره مصر".

وأضافت قائلة:"ان شاء الله اول لما ارجع اشوفك ربنا يسعدكم يا رب. بحبكم اوي".