عاجل - السعودية | قرقاش: أمن المنطقة يعتمد على السعودية
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:32 مالفجر السعودي
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قال زير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي يعتمد على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي وديني، ومن هذا المنطلق لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة -بكل ما يحمله ذلك من أهمية- وبين استهداف الرياض ودورها.
وأضاف قرقاش -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنه يوجد مشهدان في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضمّ التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها، وفي هذا الذي يجري نقف بصلابة ضد التسييس والأحكام المسبقة، ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك.
المصدر:- صحيفة عاجل
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