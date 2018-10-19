عاجل - السعودية | قرقاش: أمن المنطقة يعتمد على السعودية

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قال زير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي يعتمد على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي وديني، ومن هذا المنطلق لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة -بكل ما يحمله ذلك من أهمية- وبين استهداف الرياض ودورها.



