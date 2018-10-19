يوفنتوس يفقد خدمات خضيرة وسبينازولا أمام جنوى

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس ما زال يفقد سامي خضيرة وليوناردو سبينازولا أمام جنوى لكن سيعود ماتيا دي سكيليو إلى التشكيلة.





وفاز البيانكونيري في جميع مبارياته الثمانية حتى الآن ويتطلع إلى تحقيق الفوز في تسع مباريات ضد جريفوني غدا.





وكشف موقع فوتبول إيطاليا بأن ماسيميليانو اليجري سيقود الفريق بدون سامي خضيرة بالإضافة إلى ليوناردو سبينزولا.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن ماتيا دي سكيليو سيعود إلى الفريق ويمكنه الظهور لأول مرة في هذا الموسم في حين أن إصابة باولو ديبالا في الركبة مع منتخب بلاده الأرجنتين ستمنعه من المشاركة كما عاد دوجلاس كوستا مرة أخرى بعد الإصابة والايقاف بسبب واقعة البصق على لاعب ساسولو.





ونشر فوتبول إيطاليا التشكيل المتوقع ليوفنتوس لمواجهة جنوى : تشيزني وبيرين وبينسوجليو ودي سكيليو وكيليني وبيناتيا وأليكس ساندرو وبارزالي وبونوتشي وكانسيلو وروجاني وبانيك وماتويدي وإيمري كان وبينتانكور ورونالدو وديبالا ودوجلاس كوستا وكوادرادو وماندزوكيتش وكين وبرنارديشي



